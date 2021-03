Se billedserie McDonald's på Københavnsvej har udvidet med en caféafdeling, hvor der bliver budt på frisklavet kaffe. Caféen bestyres af de to chefbaristaer Cecilie Kvols og Fie Glem. Foto: Jan Partoft

Om lidt er kaffen klar på McDonald's

Roskilde - 11. marts 2021 kl. 06:45 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Kaffe skal der til, og helst god kaffe. Den holdning har Christian Juel Glem, som ejer de to McDonald's i Roskilde, og første omgang har det ført til, at restauranten på Københavnsvej har fået en McCafé, hvor kaffen bliver lavet af baristaer.

- Danskerne er det tredjemest kaffedrikkende folk, og hos McDonald's har vi undersøgt hvilke krav folk stiller til kaffen, siger Christian Juel Glem.

- Folk vil have god kaffe, der er lavet fra bunden, og det er, hvad vi tilbyder. Vi har fået uddannet baristaer og fået en maskine som på kaffebarerne, der kan lave alle former for drikken.

I øjeblikket er det kun som tag med kaffe stedet tilbyder, både til afhentning ved skranken og i McDrive. Når det igen bliver muligt at tage imod siddende gæster, så bliver det et af tilbuddene at man kan købe frisklavet kaffe og kage.

Caféen er en selvstændig afdeling i restauranten, der styres af to chefbaristaer som har 11 medarbejdere til at sikre, at der altid er bemanding ved kaffemaskinen.

- Vi har været gennem en længere e-læring og på et tre dages kursus hos kaffeeksperter for at lære maskinen at kende og kunsten at lave kaffe, fortæller de to chefbaristaer Cecilie Kvols og Fie Glem.

- Kaffebrygning er efterhånden lige så stor en ting som vinkendskab, så vi skal være i stand til at vejlede kunderne mellem de mange muligheder vi har.

De to chefbaristaer har endnu ikke selv prøvesmagt alle mulighederne, men de er godt på vej. Er man ikke til kaffe, så tilbyder de både muligheden for krydret te i form for chai og traditionel te.