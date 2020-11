Se billedserie Det er ved at være slut med at grave grus i grusgraven ved Jyllinge, og lige nu går transporten kun en vej. Det er ind i grusgraven med jord, der skal fylde hullet op. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Om lidt bliver der stille: Grusgrav lukker snart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Om lidt bliver der stille: Grusgrav lukker snart

Roskilde - 05. november 2020 kl. 06:03 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

I snart nogle år har folk fra Jyllinge kunnet følge med i grusgravningen på den modsatte side af hovedvejen. Men nu er det ved at være slut. Den sidste lastbil med grus har forladt grusgraven. Det fortæller Steen Hansen, ejer af Steen Hansen Transport i Ringsted, der ejer grusgraven.

Læs også: Ungdomsryttere ræsede rundt i Gulddysse Skov

- Min vurdering er, at vi vil være færdige med grusgraven inden for seks måneder, siger han.

Steen Hansen Transport havde egentlig tilladelse til at grave i grusgraven helt frem til 2028, men nu er den altså tømt, og kortegen af lastbiler går nu den modsatte vej, for betingelsen for at få lov at grave grus på beliggenheden er, at hullet skal fyldes op igen.

- Vi har et par ældre naboer, og vi har lovet dem, at vi ville grave færdig hurtigt, inden de står til at skulle sælge deres boliger. Det ord holder vi, siger Steen Hansen.

Areal skal sælges Bilisterne på hovedvejen kan se, at den store vold, som har ligget ud til vejen er i gang med at skrumpe.

- Vi har taget en god bid af den. Det er muldjorden, som skal på til sidst. Vi lader nu resten ligge, indtil vi når den sidste lukning, for volden har også en støjdæmpende effekt, og den vil vi gerne bevare så længe som muligt, siger Steen Hansen.

Naturstyrelsen er interesseret Når grusgraven er fyldt op, bliver arealet sat til salg. Arealet ligger inden for det område, som var udset til skovrejsning. Hvis det skal blive til skov, så kræver det dog, at Naturstyrelsen vælger at købe arealet.

- Det er bestemt et areal, vi i Naturstyrelsen er interesseret i. Det ligger perfekt for Jyllinge, og det hænger rigtig godt sammen med den nordlige del af den nuværende skov, siger Jens Nielsen, skovfoged i Naturstyrelsen og med ansvaret for den daglige drift af Gulddysse Skov.

Opkøbet vil formentlig kræve et samarbejde mellem Naturstyrelsen og fx Roskilde Kommune, da Hofor, som var den store donor, da resten af Gulddysse Skov blev etableret, ikke længere har interesse i at købe skov i området for at beskytte sine drikkevandsboringer.

relaterede artikler

Efter mountainbike-uheld: Ambulancen skal lettere ind i skoven 04. august 2020 kl. 06:28

Her er skovplanen: Store arealer i syd og nord 03. januar 2020 kl. 13:18

Dejlige billeder: Se hestene give den gas i skoven 06. august 2019 kl. 14:24