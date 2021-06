Borgmester Thomas Breddam var med til starten på årets Tour de France i Bretagne. Her ses han sammen med den tidligere storrytter Michael Rasmussen, der nu skriver som ekspert hos Ekstra Bladet.

Om et år starter de i Roskilde: Breddam fik en ordentlig Tour

Roskilde - 29. juni 2021 kl. 06:26 Kontakt redaktionen

Roskildes borgmester Tomas Breddam har sammen med kommunaldirektør Henrik Kolind været i Bretagne for at følge starten på dette års Tour de France i havnebyen Brest.

De var inviteret af arrangørerne i La Société du Tour de France for bedre at kunne forberede sig til næste år, når Roskilde bliver startby for den første rigtige landevejsetape, der lørdag den 2. juli går herfra over Nordvestsjælland og Storebælts-broen til Nyborg.

Breddam nåede at opleve starten både på 1 etape i Brest og på den anden etape i den lille by Perros-Guirec og blev meget imponeret af det store arrangement, der kan flytte så hurtigt fra by til by.

- Tour-organisationen er utrolig hurtig og professionel, både til at stille op og fjerne det hele igen. Jeg er blevet bekræftet i, at pladsen ved Vikingeskibsmuseet kan fungere udmærket som 'village', hvor ryttere og alle de mange tilknyttede hos cykelholdene mødes med pressen og andre.

- Stændertorvet vil også være en fin ramme for den officielle start med nationalmelodi et eventuelt royalt besøg osv., forklarer Breddam.

Skal møde tidligt

- Men jeg kan godt fortælle roskildenserne, at de skal møde tidligt op, hvis de skal nå at få en ordentlig plads og kunne følge med. Man kan ikke bare komme daskende i sidste øjeblik, hvis man vi se noget, forklarer Tomas Breddam.

Da 2. etape skulle starte i den lille by Perros-Guirec, var det nærmest uhyggeligt at se, hvor hurtigt alle var væk igen.

- Derfor skal vi i Roskilde lave et større arrangement for fans og tilskuere i Byparken, der jo kommer til at ligge lige op af 'le village'. På den måde kan vi samtidig lave en slags byfest ud af etape-starten i Roskilde, så folk bliver lidt længere i byen, forklarer han.

Tomas Breddam er fortsat overbevist om, at Tour-starten på en etape i hjembyen er alletiders chance til at markere sig og bl.a. kunne tiltrække langt flere turister blandt de mange millioner, der om et år på tv kan se mere om 'Roskildes mange lyksaligheder'.

