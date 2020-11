Ole sender selv tre traktorer til grundlovsdemonstration

En hel kortege af traktorer samler sig lørdag formiddag ved maskinforretningen Sivertsen på Københavnsvej for at køre i samlet flok mod Langelinie. Her vil de slutte sig til to andre traktorkorteger i en demonstration for grundloven, og en lignende demonstration vil finde sted i Aarhus.