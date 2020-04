Det lykkedes ikke politikerne i sundheds- og omsorgsudvalget at blive enige om, hvornår beboerne på kommunens plejecentre kan få besøg igen. Foto: Elmer Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Olde må vente lidt endnu: Besøg på plejehjemmet tidligst om en uge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Olde må vente lidt endnu: Besøg på plejehjemmet tidligst om en uge

Roskilde - 29. april 2020 kl. 13:46 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stod det til Socialdemokratiet, ville beboerne på en stribe af kommunens plejecentre kunne få besøg allerede fra i morgen, men selv om partiet har flertal i sundheds- og omsorgsudvalget, bliver der ikke åbnet for besøg på plejecentrene i denne omgang.

Da udvalget mødtes på Skype i formiddags, var det kun de socialdemokratiske medlemmer, der var helt parat til at give grønt lys for besøg på de plejecentre, hvor det ville kunne lade sig gøre, og hvis en åbning skulle gennemføres, foretrak partiet, at det skulle være en beslutning, der var enighed om, og det var der ikke.

- Det var en mærkelig oplevelse. Planen var klar, og vi kunne være gået i gang med besøg fra i morgen. Det er ærgerligt, for min indbakke bugner af henvendelser fra pårørende, der gerne vil besøge deres kære på plejecentret, siger udvalgets formand, Morten Gjerskov (S).Han mener ikke, at sagen er af en karakter, så Socialdemokratiet skulle have gået enegang i udvalget, eller sendt spørgsmålet videre til byrådet.

I stedet blev udgangen, at spørgsmålet tages op igen på udvalgets næste ordinære møde, som finder sted om en uge.

Mindretallet, som fik afgørende indflydelse, udgjordes af Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, og Jacob Søegaard Nielsen (V) lægger ikke skjul på, at det for ham var en meget vanskelig sag at tage stilling i.

- Jeg har tænkt over det i flere døgn, for det er et svært dilemma. Der er intet, jeg hellere ville, end at åbne lige nu for det hele, og jeg ved, at det er svært at være adskilt fra de pårørende. Hvis det var mig, ville jeg have det på samme måde. Men der findes Skype og andre ting, og de ældre har det godt, og hvis jeg skal være med til at åbne, skal jeg være helt sikker på, at det er i orden, og det er jeg ikke helt betrygget i endnu, siger Jacob Søegaard Nielsen.

Kommunens forvaltning har set på, hvordan problemet er blevet løst i Aarhus Kommune, og den fremgangsmåde kunne efter Socialdemokratiets opfattelse fint anvendes i Roskilde. Venstre foretrækker imidlertid at vente, til der foreligger nationale retningslinjer, som p.t. er genstand for forhandling.

- Nu har vi lukket samfundet næsten helt ned med store omkostninger, ikke mindst af hensyn til de ældre, som er blandt samfundets mest sårbare, og vi kan se, at der også har været Covid-19 på Kastaniehaven. Ingen aner, hvordan det er kommet ind, men hvis vi åbnede, og der kom Covid-19, ville vi have i baghovedet, at det måske kom, fordi vi åbnede for tidligt. Helt sikre kan vi nok aldrig blive, men min mavefornemmelse er ikke helt til det endnu. Derfor mener jeg, det godt kan vente en uge mere, siger Jacob Søegaard Nielsen.

relaterede artikler

Udsigt til hurtig åbning for udebesøg på plejecentre 24. april 2020 kl. 11:56