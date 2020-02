Se billedserie Der var godt med folk på besøg til Ørnens Dag i Jyllinge. Foto: Lars Kimer

Ørnens Dag: Nu tre havørnepar omkring Roskilde Fjord

Roskilde - 24. februar 2020 kl. 05:25 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

300-400 mennesker tilbragte søndagen på havnen i Jyllinge med at spejde efter havørnene, og de blev belønnet. Langt ude i horisonten på den anden side af Eskildsø, helt over over Østskoven svævede de to. Det var nok til at begejstre de fremmødte.

Noget andet som begejstre i øjeblikket er det faktum, at området her i den sydlige ende af Roskilde Fjord, nogen vil sige i nationalparken, er oppe på tre havørnepar. Det gamle par ved Bognæs, som har været her i en ti års tid. Parret i Østskoven, som også har ynglet, og så seneste skud på stammen, et ungt par i Røgerup Skov ved Ledreborg Slot.

- Det unge par er vi meget spændt på, for de er så unge, at vi ikke tror, at de kommer til at yngle i år. Men nu må vi se, siger Solveig Jonasson fra DOFs lokalgruppe i Roskilde/Lejre.

Hun er slet ikke i tvivl om, hvad årsagen er til, at det går godt for havørnene, hun nævner de to f'er.

- Fred og føde. Det er de to primære årsager. Specielt parret ved Bognæs fik en rigtig god start. De havde et stort spisekammer i skarvkolonien på Bognæs, som de brugte flittigt, selv om de bedst kan lide fisk, siger Solveig Jonasson.

Med hensyn til freden, så sender hun roser ud til de lokale kajakklubber.

- Det virker til, at de har rigtig godt styr at få orienteret deres medlemmer om, hvad de må, og ikke må, på fjorden. Vores oplevelse af når det går skævt er, at det typisk drejer sig om kajakroere, der kommer udefra, og som ikke kender reglerne for færdsel på fjorden, siger Solveig Jonasson.