O'ense over: Roskilde-damer maser DHG

- Vi vadede henover dem i starten og kom rimelig hurtigt foran med 8-2. Og så var det som om, at det hele blev for nemt og vi stoppede med at spille i et stykke tid, fortæller træneren, som da også efterfølgende kunne se DHG komme op på 8-8.

Det var til gengæld også sidste gang, at hjemmeholdet var oppe på uafgjort, for i resten af kampen førte Roskilde hele tiden med to til fire mål. Og man skulle være store pessimist for at mene, at Roskildes sejr var i fare.