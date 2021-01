Se billedserie Flere øl fra Musicon Mikrbryggeri skal på dåse og ud i handlen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Øludvidelse i vente fra mikrobryggeri

Roskilde - 04. januar 2021 kl. 19:37 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Der er efterhånden en del at vælge mellem på Musicon Mikrobryggeri, og der kommer hele tiden nye øl til. Så de 14 fadølshaner slår ikke længere til.

- Jeg producerer rigtig mange forskellige øl, og det er mange forskellige stilarter. I starten havde jeg lidt svært ved at fylde de 14 haner, men nu har jeg været nødt til at udvide med to ekstra haner, og jeg har stadig øl, jeg kan putte på, så planen er at få nye haner. Selvom jeg producerer mange øl, vil jeg også gerne have andre bryggerier på, så der skal være mindst to gæstehaner, siger brygger Peter Jelsted.

Frisk øl til folket Det med at få andre bryggeriers øl i hanerne, selvom han selv sprøjter forskellige øl ud, handler ikke bare om at være en god kollega.

- Der er nogen, der er bedre end mig, det må jeg erkende. Så der er nogle stilarter, jeg faktisk helst vil have fra et andet bryggeri. Det andet er, at hvis man har nogle specielle øl, kan det trække folk hertil, siger Peter Jelsted.

Han er også ved at udvide sortimentet på anden led. Musicon Mikrobryggeri har nu en håndfuld forskellige øl på dåse, men mange flere skal den vej, så de kan komme ud af bryghuset, ud i butikkerne og hjem i køleskabene.

- Tanken er at producere relativt lidt øl ad gangen. Halvdelen - det er cirka 300 liter - kommer på dåse, og det gør, at øllet hele tiden er frisk. Det vil forbrugerne også kunne mærke, siger Peter Jelsted.

Festival til sommer Endelig har han planer om en øl- og musikfestival op til sommerens Roskilde Festival, om alt går vel. Planen er en koncertscene og 30-35 forskellige mikrobryg på den 19. juni på Musicon.

Det handler også om at få folk ud til bryggeriet og til bydelen, for så er han overbevist om, at de kommer igen. Han er selv fra Søborg, men har efterhånden været en del af Musicon i en håndfuld år, hvor det er skudt op med forretninger, højskole og en masse boliger på vej.

- I starten havde folk svært ved at, hvorfor jeg dog ville have en ølbar herude? Det er vendt til, at folk siger »kan du se, hvilket potentiale det har, når alt det her er færdigt?« Ja tak, det er derfor, jeg byggede herude, siger Peter Jelsted.

