En 25-årig øltyv gik fra 7-Eleven på Roskilde Station til Georges Bodega lige overfor, hvor han nikkede ruden en skalle under politiets afhøring. Foto: Kim Rasmussen

Øltyv stak pludselig panden gennem bodegarude

Roskilde - 01. december 2017 kl. 11:43 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det startede med et simpelt øltyveri fra 7-Eleven på Roskilde Station, men endte noget mere dramatisk, da en 25-årig helsingoraner torsdag aften slog sig løs i Roskilde.

Den berusede mand blev opdaget af personalet i 7-Eleven, da han stjal to øl til en værdi af 44 kroner. Dem smed han fra sig på skinnerne, da kioskpersonalet konfronterede ham på perronen, og gik videre til Georges Bodega på Hestetorvet.

Her fandt politiet ham, efter øltyveriet blev anmeldt. Mens den 25-årige stod uden for bodegaen med betjentene for at klare paragrafferne, knaldede han pludseligt hovedet ind i bodegaens rude. Ruden blev smadret, men han slap selv med en mindre skade i panden.

Det ændrede situationen noget for politiet, der hidtil havde været indstillet på at klare sagerne i ro og mag ved at sigte manden og derefter løslade ham. Han havde heller ikke spillet op til ballade, da politiet ankom, men var stille og roligt gået med udenfor.

- Jeg ved ikke, hvad hans motiv for at nikke ruden en skalle er. Der var slet ikke lagt op til frihedsberøvelse i anledning af tyveriet, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politis kommunikation.

Den overraskende udvikling fik politiet til at anholde den tykpandede fyldebøtte og hælde ham i detentionen for at undgå, at han forvoldte flere skader. Da rusen klingede af efter midnat, blev han sat på fri fod, men han er nu både sigtet for tyveri og hærværket på ruden, som han også kommer til at erstatte.