Ølfestival i parken tog et syvmileskridt

Mange mennesker kom i Folkeparken for at nyde et glas øl fra et af de 15 bryggerier til Øl i Folkeparken. Eller de fleste fik jo nok flere glas, og der var da også mulighed for at købe dem i små størrelser på 10 cl for at komme længere rundt uden at blive ør i hovedet. Foto: Jørgen C. Jørgensen