Mikkel Darling Brink, der er medindehaver af Mørk Kaffe på Containerstriben, vil arbejde på at få gjort handelsgaden på Musicon mere synlig for festivalpublikummet næste år. Foto: Kristian Jørgensen

Øl, kaffe, tatoveringer og rock-tøj trækker ikke festivalkunder

Udvalget i Containerstriben kan dårligt være mere oplagt til et festivalpublikum: Der er øl i Musicon Mikrobryggeri, reperationskaffe i kaffebaren Mørk, tatoveringer i Tattoos & Artwork og band-T-shirts i Merch Butikken. Containerstriben ligger kun et par hundrede meter fra festivalpladsen, og butikkerne er gået sammen for at trække kunder til i festivalugen, men det har bare ikke givet pote.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her