Økonomiudvalg politianmelder Solum

Et punkt på dagsordenen i Klima- og Miljøudvalget forrige tirsdag handlede om tiltag til at forebygge udvikling i forurening og gentagelser af samme fra virksomheden Solum. En beslutning om politianmeldelse blev begæret i byrådet, og rundede derfor Økonomiudvalget onsdag 18. november, hvor det blev med stort flertal blev besluttet at indgive politianmeldelse mod Solum.