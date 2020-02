Roskilde-borgmester Tomas Breddam mener, at politikere og embedsmænd skal hjælpe hinanden ud af en uhensigtmæssig kultur, hvor pengene tages af kassen, når der er nye ting, man gerne vil have finansieret. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Økonomisk vendepunkt for Roskildes økonomi

Roskilde - 11. februar 2020 kl. 12:34 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mindre end to år har Roskilde Kommune brugt 340 millioner kroner mere, end den fik ind, og likviditeten er styrtdykket fra næsten en halv milliard til blot 146 millioner kroner. Efter et hårdt 2019, hvor blødningen i kommunekassen blev stoppet, viser tallene fra januar imidlertid, at det nu igen går fremad. I årets første måned blev likviditeten forbedret med tre millioner kroner, ikke mindst takket været den stigning i ejendomsskatterne, der har fået virkning fra årsskiftet.

Borgmester Tomas Breddam (S) glæder sig til, at kommunen langsomt er ved at få en bedre likviditet, men siger samtidig, at der efter hans opfattelse bør ske en kulturændring.

- Jeg vil gerne have en kulturændring, både politisk og administrativt. Det er nemt, når kassebeholdningen er god, at forfalde til, at »pengene tages af kassen,« når der skal vedtages nye ting, og det skal vi væk fra, siger Tomas Breddam.

