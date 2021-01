Kulturministeren giver grønt lys for brug af lokale- og aktivitetstilskud til foreninger. Foto: PR

Økonomisk hjælp til idrætsforeningerne

Roskilde - 13. januar 2021 kl. 05:03 Af Heidi Engelund Kontakt redaktionen

Der er godt nyt på vej til de lokale idrætsforeninger i form af et brev fra kulturminister Joy Mogensen (S), der giver kommunerne mulighed for at udbetale lokale- og aktivitetstilskud til de lokale folkeoplysende foreninger, der blandt andet tæller de lokale idrætsforeninger.

Læs også: Medlemstab kan blive varigt for idrætsforeninger

Der er tale om en særlig dispensation til kommunerne, der er blevet forlænget til udgangen af februar med mulighed for yderligere forlængelse. Kulturministeren opfordrer til, at man gør brug af dispensationsmuligheden, så foreninger og aftenskoler kan hjælpes gennem krisen.

- Vi besluttede allerede sidste gang (ved corona i marts, red.), at foreningerne stadig skulle opretholde aktivitetsmidlerne, også selvom de ikke kunne opretholde undervisningen, og det får vi så mulighed for igen. Men det skal vi lige beslutte politisk på mødet i februar, og det ser jeg ikke blive et problem. Vi deler mange millioner kroner ud til både spillesteder, aftenskoler og foreninger, da vi jo alle er interesseret i at støtte op om vores kultur- og fritidsliv, siger formanden for kultur- og idrætsudvalget i Roskilde Kommune, Claus Larsen (S).

Direktør i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm Hansen, er glad for initiativet fra kulturministeren. Han siger:

- Det er en kæmpe hjælp for vores foreninger, og jeg er meget tilfreds med, at kulturministeren handler hurtigt. Denne dispensation gør, at kommunerne kan holde hånden under foreningerne i en ellers fortvivlende situation. Og dispensationen er med til at sikre, at vi forhåbentlig også har stærke idrætsforeninger til danskerne, når vi kommer ud af mørket.

