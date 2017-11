Jette Henning er en af de nye i byrådet og kom med sine 266 sikkert ind som nummer otte af de 16 socialdemokrater. Nu skal hun være formand for skole- og børneudvalget.

Send til din ven. X Artiklen: Nyvalgt i front for skoler og børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyvalgt i front for skoler og børn

Roskilde - 24. november 2017 kl. 11:20 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun er helt ny i kommunalpolitik, men der bliver ikke noget at udsætte på de faglige kvalifikationer, når socialdemokraten Jette Henning til januar overtager formandsposten i skole- og børneudvalget.

Som chefkonsulent inden for netop skoler og dagtilbud i Greve Kommune og tidligere konsulent i Undervisningsministeriet ved hun, hvad det handler om. Men nu skal hun altså træde ind i rollen som politiker på samme område.

- Det glæder jeg mig til, for det kan man jo ikke, når man er embedsmand. Der skal man understøtte det politiske system, og det har jeg også altid bestræbt mig på, men her får jeg lejlighed til at arbejde med de ting, jeg selv tror på, siger Jette Henning.

Hun har en stor viden som udgangspunkt, men vil nu bruge meget tid på at sætte sig ind i forholdene i Roskilde. Hun er ikke klar til at sige, hvad hun vil gøre væsentligt anderledes, men hun har især én kæphest.

- Alle børn skal have en chance i livet, så vi skal have særlig fokus på børn og unge, der vokser op i mindre ressourcestærke familier. Generelt skal alle børn have glæde af en tidlig indsats, fordi de er mest modtagelige for at lære, når de er små, og derfor er det vigtigt med gode dagsinstitutioner og dagpleje, siger Jette Henning.

Hun får i skole- og børneudvalget følgeskab af partifællen Camilla Vilby-Mokvist, der gennem flere år har været aktiv i Roskilde Forældreorganisation og Forældrenes Landsorganisation.

Fem andre partier (alle undtagen K) udpeger hver et medlem af udvalget, som er et af kun to fagudvalg, hvor Socialdemokratiet ikke har flertal.