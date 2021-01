Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommunes nytårskur for erhvervslivet plejer at være et tilløbsstykke, og det går jo slet ikke for tiden, så arrangementet er blevet udskudt til bedre tider. Foto: Per Christensen

Nytårskur for erhvervslivet er udsat

I forvejen var Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommunes nytårskur for erhvervslivet flyttet fra rådhuset til Roskilde Kongrescenter på grund af Covid-19-restriktionerne, men nu er arrangementet, der skulle have fundet sted den 19. januar, blevet helt udsat.

»Covid-19 har desværre lagt en stor begrænsning på mulighederne for afholdelse af arrangementet, og derfor har vi besluttet at udskyde årets nytårskur. Vi tager dog stærk revanche og afholder arrangementet, når det igen er forsvarligt at mødes, så vi sammen kan fejre indgangen til en ny og bedre tid. Så glæd dig til at møde 'alle de andre' igen 'på den anden side', hvor vi vil give dig ekstra tid til en af de ting, vi savner allermest - at netværke. Vi ser frem til at kunne give jer den fantastiske oplevelse, som vi havde planlagt,« lyder det i en fælles pressemeddelelse fra Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune.