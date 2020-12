Nytårshilsen fra Handelsformand: Tak for jeres store opbakning

Formanden for Roskilde Handel takker alle for den store opbakning omkring det lokale handelsliv.

Formanden for Roskilde Handel Torben Stevold skriver i en nytårshilsen:

Først og fremmest til jeg gerne takke alle borgere i Roskilde-området for den store opbakning som I alle har ydet til det lokale handesliv.

2020 har været et særdeles vanskeligt år pga. Corona-epidemien, som jo tvang os til en nedlukning i foråret og nu igen i den allervigtigste periode, nemlig december. Det betyder, at detailhandelen i Roskilde går glip af op til 30 pct. af den normale omsætning. Dermed skabes også usikkerhed om situationen for vores bymidte i det kommende år.

Men derfor er jeg også ekstra stolt over at bo i en by, som dens egne indbyggere vil gøre noget for. I opfordrede vi til at handle lokalt, og det har borgerne i området og de lokale virksomheder virksomheder også levet op til.

I december har vi oplevet en fordobling af omsætningen på vores gavekort, og starten på årest julehandel lå 20 pct. højere.

Flere lyspunkter

I løbet af året har der heldigvis også været flere lyspunkter, set ud fra Roskilde Handels synspunkt.

Vi har oplevet et godt partnerskab med Roskilde Byråd samt kommunens forvaltninger på rådhuset. Det er vi rigtigt glade for, da det er en afgørende forudsætning for i fællesskab at sikre en Bymidte, hvor vi fremtiden kan trives med spændende oplevelser - ikke minddt et omfattende og varieret handeliv.

Desuden har vi ået en ny city-chef, som skal skabe flere nye aktiviter i samarbejde med kulturlivet, det øvrige erhvervsliv - og ikke at forglemme Byens Hus ved Stændertorvet samt aktivitetshuset for børn i Algade.

I dette efterår blev Roskilde kåret som Sjællands bedste handelsby. Det er vi stolte af, men det forpligter også.

Derfor vil vi i 2021 satse ekstra på at gære det lokale handelslivet mere tilgængeligt, eksempelvis på forskellige typder medier. På den måde skal vir hele tiden være synlige for alle indbyggere og potentielle kunder.

Manden med julelys

2020 blev desværre også året hvor vi mistede en af de allerstørste støtter for Roskilde Handelsliv, der var med i bestyrelsen gennem mange år, nemlig Palle Sundstrøm.

Jeg mindes Palle hver gang jeg ser julebelysningen i byens gader. Han havde nemlig en meget stor andel i at sikre det.

Nu håber jeg, at I alle vil hygge jer i vores by resten af året, bl.a. ved at nyde den smukke julebelysning, som er et fremragende eksempel på det stærke samarbejde mellem handelslivet og byrådet.

Pas godt på hinanden derude i Roskildes gader.

Til sidst vil jeg på hele handelslivet vegne ønske alle en glædelig jul, et godt og lykkebringende nytår - og ikke mindst TAK for jeres opbakning.

Torben Stevold

formand

Roskilde Handel.