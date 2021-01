Nytårsaften: Brandvæsnet måtte ud til fire småbrande

Det har været en meget, meget fredelig nytårsaften for Roskilde Brandvæsen.

- Det viste sig, at der havde været gløder i en skraldespand i lejligheden under anmelderen. Det havde givet lidt røg, som var trængt ud og havde skabt årsagen til bekymringen, siger indsatsleder Jesper Konradsen fra Roskilde Brandvæsen.

Herefter kom der i alt fire ture til det, der må betegnes som småbrande. To gange gik turen til Æblehaven til ild i en container. Derefter til endnu en containerbrand i Dommervænget og til slut var brandvæsnet i Gartnervang, hvor det ulmede i en bunke fyrværkeri-affald fra aftenens begivenheder.

- Vi har haft noget at køre til, men det har været i den absolut lette ende, så alt i alt et roligt nytår. På vores ture rundt i byen var det også det generelle indtryk, at nytåret har været mere roligt end det plejer, siger Jesper Konradsen.