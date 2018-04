Se billedserie Yoga handler vejrtrækning. Astanga Yoga Studio vil tilbyde forskellige retninger indenfor yogaen, så medlemmerne blive styrket på flere måder. Her ses Scarlett Zeman (helt i sort) og Janne Skou i den del, som bliver garderobe. På den anden side af væggen er selve yogalokalet, hvor der bliver plads til 20 personer. Foto: Kim Rasmussen

Nyt yogastudie midt i Roskilde: Yogaen bliver et helle

Roskilde - 04. april 2018

I hjertet af Roskilde åbner Janne Skou og Scarlett Zeman om få uger Astanga Yoga Studio, hvor de samler al deres energi.

Der er ingen tvivl om, at de to yogalæreres hjerte banker særlig for astanga yoga, som er en dynamisk form for yoga.

Men i yogastudiet bliver der også hold med de mere stille former yin yoga, restorativ yoga, pranayama yoga, børneyoga og yoga for gravide.

- Jeg er så glad for, at vi har de to linjer, siger Scarlett Zeman.

Kort fortalt arbejder astanga med styrkende øvelser og udholdenhed, mens yin og restorativ yoga mere er lange stræk af bindevæv og ledbånd.

Det giver en god kombination, og for begge linjer gælder det, at der er fokus på vejrtrækning og det meditative.

- Det gælder om at være til stede. Det bliver et helle og giver tankerne en pause, hvor man kan mærke sig selv, siger Scarlett Zeman.

Når medlemmerne kommer op ad trappen til yogastudiet, vil der være en lille lounge, hvor de eksempelvis kan få en kop te.

- Alle skal synes, det er hyggeligt at komme her, siger Scarlett Zeman og fortæller, at man ikke behøver lækre yogabukser eller en bestemt kropsform.

Astanga Yoga Studio har åbningsreception fredag den 4. maj i lokalerne, som ligger i baggården til DAGBLADET på Hersegade 22, og så begynder holdene kort tid efter.

