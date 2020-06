Nyt vandrerhjem på vej i Roskildes bymidte

Bag Social Hostel står den socialøkonomiske virksomhed Keep Going, som holder til på Industrivej, og som har fået de første 200.000 kroner fra Realdania-kampagnen Underværker til et forprojekt, der skal »undersøge mulighederne for at omdanne en lukket erhvervsbygning til et åbent og inkluderende fællesskab. Idéen er at skabe et hostel, hvor sårbare unge kan blive fagligt uddannet i ordinære jobfunktioner.«