Nyt uheld i kritiseret fodgængerfelt

I efteråret 2018 klagede Dorthe Dalgaard over fodgængerfeltet på Frederiksborgvej ved Tømrergrunden, efter at hendes datter var blevet kørt ned i det af en uopmærksom bilist. Datteren overlevede, men onsdag eftermiddag skete der et nyt uheld, fordi en bilist blev overrasket over, at den forankørende holdt stille for en fodgænger. Foto: Kim Rasmussen