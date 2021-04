Hver folkeskole i Roskilde Kommune får nye trivselsambassadører blandt eleverne. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt tiltag skal have fokus på ensomhed blandt elever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt tiltag skal have fokus på ensomhed blandt elever

Roskilde - 15. april 2021 kl. 06:07 Kontakt redaktionen

Et nyt projekt igangsat af Roskilde Ungebyrådet, og støttet af midler fra Skole- og Børneudvalget, skal uddanne elever til at være trivselsambassadører på hver af kommunens skoler. De nye trivselsambassadører skal have fokus på, om der er elever i klassen eller i frikvarterne, der er uden for fællesskabet.

En af initiativtagerne til trivselsambassadørprojektet er Karl-Emil Grieger, der går i 8.c på Absalons Skole og medlem af ungebyrådet.

- Når man har det svært, så kan man godt få en følelse af, at der ikke er andre, der har det på samme måde. Selvom man snakker med sine venner hver dag, så er det ikke sikkert, at man snakker med dem om, hvordan man har det. Det kan være svært at fortælle om, hvis man er ensom, og trivselsambassadørerne skal hjælpe til, at vi bliver bedre til at tale om, hvordan vi har det, fortæller Karl-Emil Grieger.

Det bliver den sociale virksomhed Play, der skal uddanne 10 nye trivselsambassadører på hver af folkeskolerne i kommunen. Det er kun elever fra mellemtrinnet og udskolingen, der kan være ambassadører, men de skal arbejde med trivsel på tværs af alle årgange. De uddannes med fokus på at igangsætte og lave aktiviteter der samler og sikrer, at alle kan være med.

- Det kan være starten på noget stort, hvis vi lærer nogle få at være opmærksomme på hinanden, så kan det starte en bevægelse, der gør, at det bliver nemmere at åbne sig op. I ungebyrådet tror vi på, at det kan være en rigtig god start - det kommer ikke til at løse alt, men vi tror på, at vi kan skabe en generation, der er mere opmærksomme på hinanden, siger Karl-Emil Grieger.

Ungebyrådet har besluttet at afsætte 150.000 kroner fra deres pulje på 200.000 kroner til trivselsambassadører på Roskildes skoler fra næste skoleår. Skole- og børneudvalget støtter ligeledes projektet med 150.000 kroner, og her ser formanden for udvalget, Jette Henning (S), meget positivt på initiativet.

- Jeg er rigtig glad for, at ungebyrådet har besluttet sig for at sætte fokus på elevernes trivsel. Det er et emne, der optager os meget i skole- og børneudvalget. Fællesskabet med andre elever er helt afgørende for at få en god skolegang. Derfor tænker jeg, at trivselsambassadører er rigtig godt, fordi det er elevernes egne kammerater, der går foran og skaber trivsel. Selv om der er voksne, og det skal der være, så betyder det noget andet, når der er en elev - en ligestillet - der spørger, hvordan man har det, siger Jette Henning.