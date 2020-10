Natalia Czarnowska er ikke officielt hjemløs, da hun har adresse på et kvindecenter, men hun er eksemplet på de mørketal, der er i statistikken over hjemløse i Danmark. Foto: Natalia Czarnowska

Nyt tiltag kaster lys over socialt udsatte

Roskilde - 02. oktober 2020 kl. 18:46 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen

Hvor mange er der? Hvad er problemerne, og hvilke indsatser kræver de socialt udsatte i Roskilde Kommune? Det vil beskæftigelses- og socialudvalget sammen med Udsatterådet nu finde ud af med ny »social profil«. Den sociale profil skal skabe et overblik over hjemløse, stof-og alkoholmisbrugere, sindslidende, voldsramte kvinder og sexarbejdere, der alle hører til i gruppen af udsatte borgere.

Den sociale profil skal vise, hvordan situationen for udsatte borgere i Roskilde er, fortæller formand for beskæftigelse- og socialudvalget Bent Jørgensen (V).

- Det er en samlet oversigt over udsatte borgere. Det, der kendetegner området, er at indsatserne og borgernes sager er spredt udover forskellige forvaltninger, siger han.

Hjemløse under radaren Det har længe været et ønske fra Udsatterådet at få et overblik indsatsen på området, da det kan være en udfordring. Det er særligt de hjemløse, der går under radaren. Det skal den sociale profil nu forsøge at ændre, og det glæder Gitte Dueholm, der er formand for Udsatterådet og daglig leder af varmestuen Kafé Klaus.

- Der er mange, der tror, at der ikke findes hjemløse i Roskilde. Det passer ikke. De er simpelthen bare svære at spotte, fordi mange af dem lever et meget anonymt liv. Den sociale profil skal både være med til at skabe debat og synliggøre hjemløse og andre udsatte. Det klæder os bedre på til at hjælpe dem, siger hun og tilføjer, at der er et problem med at tilbyde boliger, der matcher målgruppen.

Skæve boliger Der er 70 hjemløse i Roskilde. Det viser en rapport fra 2019 lavet af VIVE, det nationale forsknings-og analysecenter for velfærd. Der er fem »skæve« boliger i Roskilde. Det er boliger med en månedlig leje på 3000 kroner, og som tiltaler de udsatte borgere, der ikke kan finde sig til rette i et »almindeligt« hjem.

De fem boliger et tilsyneladende ikke nok, for Bent Jørgensen fortæller, hvordan der arbejdes på at få flere alternative overnatningsmuligheder som campingvogne og vintershelters.

- Vi er åbne for at arbejde med forskellige boligtyper, som ikke er de traditionelle toværelsers, som vi ellers kan tilbyde til de socialt udsatte. For der er behov for noget andet i et eller andet omfang, siger Bent Jørgensen.

Det første skud Først skal den sociale profil klargøre, hvilke udfordringer der er for socialt udsatte i Roskilde. Derefter vil kommunen forsøge at løse udfordringerne i fællesskab med udsatterådet og frivillige foreninger.

Hvilke tiltag, den sociale profil præcis vil medføre, ved Bent Jørgensen endnu ikke, og det kan være, der skal ændres og justeres noget ved profilen undervejs.

- Mange udsatte borgere har helt konkrete problemer og udfordringer, som skal håndteres. Det er de problematikker, jeg håber, vi kan få frem i lyset på en mere nuanceret og løsningsorienteret måde. Det er et sted at starte. Det er første skud, siger han.

Ingen god nyhed Hjemløse Natalia Czarnowska pendler ofte fra København til Roskilde. Hun drev et malerværksted i Byens Hus, indtil corona brød ud og har mange gange søgt trygge steder at overnatte i Roskilde Kommune uden held. Den nye sociale profil imponerer ikke Natalia Czakowska ved første øjekast.

- Det er jo ikke noget nyt, at man vil kigge på det. Det er ikke en særlig god nyhed, hvis du spørger mig. Det lyder ikke, som om man kan komme efter dem med noget, hvis der er noget, de ikke har overholdt om tre-fem år, siger hun.