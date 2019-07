Søren Egemar Knudsen mistede sin kone for snart fire år siden og stod pludselig alene med tre børn. Han har taget initiativ til en netværksgruppe for unge, som har mistet deres mor eller far. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt tilbud på vej til unge der har mistet en forælder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt tilbud på vej til unge der har mistet en forælder

Roskilde - 26. juli 2019 kl. 06:06 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 15. september 2015 var den sidste dag, Søren Egemar Knudsen kyssede sin kone Helle farvel og sendte hende på arbejde. Senere på dagen døde hun af en blodprop i lungen. Hun blev fundet siddende bag rattet i sin hjemmeplejebil. Dagen ændrede radikalt Søren Egemar Knudsens liv, og det samme gjaldt hans tre børn på 7, 11 og 14 år. Mor var der ikke længere.

Læs også: Intet organiseret kommunalt tilbud til børn og unge der mister en forælder

For nylig kfik Søren Egemar Knudsen så muligheden for at hjælpe børn og unge, som har mistet en eller begge forældre. Ud af det blå blev Søren Egemar Knudsen ringet op af Stiig Hirsbak, manden bag Glade Børn Fonden og cykelholdet Team Glade Børn.

- Han ringede og sagde, at fonden gerne ville give 10.000 kroner til at vi kunne stifte en gruppe for børn og unge. Jeg havde slet ikke søgt pengene, så jeg var måløs, men det har sat gang i tingene. Vi vil skabe et netværk for de unge, så de har nogen, de kan ringe til fredag klokken 23, når livet bare er svært. Vi håber, det kan blive en form for hjælp til selvhjælp, siger Søren Egemar Knudsen.

Da han annoncerede ideen på Facebook, gik der ikke meget mere end et døgn, før fem voksne havde sagt ja til at være med i projektet.

- Jeg er formand for FDF Roskilde, så jeg ved, hvor svært det er at få aktiveret folk til at deltage aktivt i noget. Fem kompetente voksne på så kort tid er bare fantastisk, siger han.

Netværksgruppen kommer også til at holde til i FDF-huset på Vindingevej. Her er tanken, at der er møder en eller to gange om måneden, hvor man laver mad sammen, og så er der planlagt en aktivitet.

- Det vigtigste er at være sammen. Det skal ikke være en sorggruppe eller som en tur til psykologen, hvor hele ens livshistorie bliver krænget ud. Det unge skal komme her, fordi de synes, det er fedt at være med, ikke med den holdning der hedder »jeg er med, fordi jeg er syg«, forklarer Søren Egemar Knudsen.

Netværksgruppen kommer formentlig til at mødes fra efterårsferien og frem til omkring 1. maj.

Det er forventningen, at der bliver plads til 8-12 unge i netværksgruppen, og de yngste skal være fyldt 14 år.