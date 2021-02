Nyt tilbud fra Byens hus: Vil du med på skattejagt?

Kom med på Riddlehunt i Roskilde. Foto: Heidi Engelund

Roskilde - 02. februar 2021 kl. 12:09 Af Heidi Engelund

Riddlehunt er en skæg skattejagt rundt i Roskilde By, hvor det gælder om at finde en kode ved at løse gåder. Turen skal man booke online, og skattejagten starter og slutter ved Byens hus.

- Når man har købt billetter på nettet og er klar til at gå afsted, skal man ringe til husværten i Byens hus, der så kommer ud med en bog og kuglepen, der fortæller, hvor man finder en kode, forklarer Kathrine Krone Laurent, der er leder af Byens hus på Stændertorvet 1.

Lige nu er huset lukket, men er blevet udleveringssted i Roskilde for den gådefulde skattejagt Riddlehunt.

- Deltagerne skal rundt forskellige steder og løse gåder, der leder frem til et ord, og så se, om man kan åbne skattekisten, siger hun.

Skattekisten vogter husværterne i Byens hus med deres liv, og her glæder man sig til lidt mere liv ud over arbejdet med at holde de offentlige toiletter og passe på huset under nedlukningen.

Alt sprittes af Husvært Thomas Friis er en af dem, der svarer i den anden ende af røret, når man melder, at man gerne vil på skattejagt. Alt bliver sprittet af, når det har været brugt, oplyser han.

Turen tager en time måske to, og lige nu bliver skattejagten testet frem til og med uge otte.

- Vi har otte bøger, så der er mulighed for at gå otte hold ad gangen. Jeg har prøvet turen, og den er meget børnevenlig, og så er det jo rart at komme ud med familien, siger hun.

Kathrine Krone Laurent er spændt på, hvad folk synes om Riddlehunt.

- I Byens hus er vi altid glade for at prøve noget nyt, og se om der er efterspørgsel, siger hun.

Book en billet Skattejagten er åben for booking i Roskilde fra onsdag den 3. februar. Man kan booke billetter på www.riddlehouse.dk/riddlehunt, og en billet koster 75 kroner.

På dagen og tiden man har booket, skal man dukke op ved Byens hus og ringe til husværten på tlf. 20 53 48 05.

