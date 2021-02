Artiklen: Nyt testcenter for lyntest er åbnet i Roskilde

Det er slut med at begive sig til Roskilde Kongrescenter på Møllehusvej 15 for at få en Covid-19 lyntest hos Falck. Fra den 1. februar er adressen i stedet Støden 18, og lyntests er lagt i hænderne på SOS International, der vandt udbuddet.