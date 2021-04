Se billedserie I rundkørslen på Jyllinge Parkvej forestiller ildsjæle fra Egnshistorisk Forening sig, at byen kan få et nyt vartegn i form af et ålejern. Foto: Kim Rasmussen

Nyt stort vartegn på vej i rundkørsel: Et ordentligt jern

Roskilde - 11. april 2021 kl. 08:17 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Mange byer har et vartegn og endnu et kan være på vej og man må sige, at initiativtagerne har set på byens historie inden de traf deres valg.

Hvis du lukker øjnene og tænker på, hvad Jyllinge er kendt for, hvilket billede står så tilbage på nethinden?

Hos ildsjæle i Egnshistorisk Forening i Gundsø står ålejernet klarest i erindringen, og derfor arbejder de nu på, at byen skal have et nyt kunstnerisk vartegn placeret særdeles centralt og synligt i byen.

Et stort ålejern

Foreningen arbejder nemlig med at få lov at opstille et særdeles velvoksent ålejern i rundkørslen på Jyllinge Parkvej.

Planerne for vartegnet er stadig på tegnebrættet, men der er tankerne, at selve jernet skal være i omegnen af en meter i bredden og 2,3 meter i højden. Det skal naturligvis stå på et skaft, så det virkelig ligner de gamle jern, der blev stanget ål med.

- Vi er stadig i de meget indledende øvelser, men for ikke at spilde tiden har vi valgt at spørge Roskilde Kommune, om de overhovedet kan se en ide med projektet, siger Jørgen Jensen, som sammen med Ib Nielsen er de to ildsjæle bag ideen. Begge er medlemmer af bestyrelsen i Egnshistorisk Forening i Gundsø.

Et symbol på Jyllinge

Under de berømte ålefester i Jyllinge blev der solgt 1,2 tons ål til gæsterne på de tre dage, ålefesterne varede, og Jyllinge havde et meget omfangsrigt ålefiskeri. Det fortælles også, at restauranterne i København tog ekstra for at servere ål, hvis der var tale om Jyllinge-ål. I dag er det i øvrigt sådan, at den fornemste hædersbevisning til de frivillige i JGI kaldes ålejernet.

Jørgen Jensen og Ib Nielsen er slet ikke i mål med projektet endnu.

- Vi skal have lavet noget, som er smukt. Det skal i dimensionerne passe til rundkørslen, og så skal det være i en form for metal, som ikke er blankt og kan genere bilisterne, fortæller Jørgen Jensen og fortsætter:

- Når vi kommer lidt nærmere, så skal vi også have en kunstner med på banen, som kan lave kunstværket, siger han.

Måske til jubilæet

I Egnshistorisk Forening har man en lille drøm om, at vartegnet kan afsløres i sensommeren i 2022.

- Egnshistorisk Forening har 50 års jubilæum i 2022. Der kunne vi godt se vartegnet som en gave til byen, lyder det.

De to projektmagere har ingen planer om, at projektet skal i mål med kommunale kroner.

- Vi arbejder på at finde finansiering ved hjælp af lokale sponsorer og fonde, siger Jørgen Jensen.