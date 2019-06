Emil Nielsen og FC Roskilde reddede sig i 1. division, men nu er planerne for et nyt stadion ved at skride i svinget på grund af økonomien. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Nyt stadion hænger i en tynd tråd

Roskilde - 12. juni 2019 kl. 12:16 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggeriet af et nyt stadion i Rådmandshaven er i fare for ikke at blive gennemført. Økonomien i projektet skrider.

Økonomiudvalget besluttede i dag at gøre et forsøg på at få enderne til at nå sammen.

- Det er et sidste forsøg, og det ser svært ud, siger borgmester Joy Mogensen (S).

Stadionprojektet er lagt ud i et offentligt-privat partnerskab, hvor FB Gruppen er tænkt som samarbejdspartner.

I de budgetter, der har ligget til grund for byrådets deltagelse i projektet, var lagt til grund, at der var momsfritagelse ud fra den betragtning, at det var kommunen, der byggede.

Ifølge borgmesteren er Skat imidlertid af en anden opfattelse og har slået fast, at der skal betales moms, hvilket udgør en betragtelig fordyrelse af projektet, der ud over et stadion med en kapacitet på 10.000 tilskuere også indeholder ungdomsboliger, kontorer og en stribe faciliteter, der knytter sig til udøvelse af idræt.

Betalingen af moms er imidlertid ikke den eneste sten på vejen. Stadion ligger i et område med forurenet jord, hvilket der var taget højde for i de økonomiske beregninger, men jorden har vist sig at være endnu mere forurenet end forventet.

- Desuden har det vist sig problematikker omkring parkeringen, som vi ellers havde en opfattelse af, at der var styr på, siger Joy Mogensen.

Forudsætningerne for det store projekt ser således ganske anderledes ud nu, end da det blev vedtaget - og borgmesteren vil ikke sætte odds på, at det overhovedet bliver gennemført.

- Det skal have et sidste forsøg, men det bliver svært. Jeg håber rigtig meget, også fordi jeg synes, at fodboldklubben virkelig har brug for en god historie, men det ser svært ud. Præmissen for at gå ind i det her var jo, at det ikke skulle blive dyrt for kommunen, siger Joy Mogensen.

