Nyt skib søsat på Vikingeskibsmuseet: Opkaldt efter færøsk fugl

Roskilde - 15. april 2018

Folk stod tæt pakket da formand for Vikingeskibsmuseet - og borgmester - Joy Mogensen omkring klokken 14.20 lørdag kunne trække et klæde til side og afsløre, at museets nye skib havde fået navnet Storkjoven.

Der er tale om en færøsk båd, en teinæringur - altså en båd med 10 åre i hver side. Båden er bygget af den den færøske bådebygger Hanus Jensen og museets bådebygger Asger Rørdam.

- Mit humør er højt i dag. Det er den største båd jeg nogensinde har været med til at bygge. Det er dejligt at det netop er her på museet, hvor jeg ved at båden vil blive brugt. Det er en stor tilfredsstillelse, at bygge et skib mange får glæde af, siger Hanus Jensen til DAGBLADET Roskilde kort inden navngivningen og søsætningen.

Teinæringerne bygges på klamp, det vil sige helt uden tegninger og skabeloner. Det er en nordisk byggemetode, der kan spores helt tilbage til dengang, vikingerne byggede deres skibe for 1000 år siden. Bådebyggerne skaber bådens form alene ud fra deres erfaringer med lignende både med baggrund i færøsk bådebyggertradition, godt håndværk og et skarpt øjemål.

- Vi har bygget som man gjorde for 100 år siden. Jeg troede jeg var udlært da jeg byggede min første båd. Men Michelangelo sagde en gang, at man ikke er udlært før man har overgået sin mester. Måske det så er nu jeg er udlært, kommer det fra den beskedne færing.

- Enkeltheden i de færøske både kommer nok af, at vi altid bygger udendørs og i dårligt vejr. Der skal det være færdigt og det skal holde, siger han.

Hans afskedssalut til skibet var omkranset af de mange mennesker;

- Må skibet være let under årene, hurtig for vinden, men ikke løbe fra sin skipper.

Hvis Vikingeskibsmuseet sætter alle skibe, der er godkendt af Søfartsstyrelsen, inklusiv det nye skib til passagersejlads på fjorden samtidig, vil 131 gæster kunne være på vandet samtidig.