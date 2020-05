Sådan forestiller man sig, at det kommende seniorbofællesskab i Hegnet i Trekroner Øst skal se ud.

Nyt seniorbofællesskab på vej

Et nyt seniorbofællesskab er på vej i Trekroner Øst ved Roskilde, hvor Casa A/S opfører 42 nye boliger i totalentreprise på vegne af Bota Invest ApS. Boligerne består af tæt, lavt byggeri med fire længehuse med lejligheder på tre etager.

Dertil kommer et fælleshus på 300 m2, der skal danne rammen om de fælles aktiviteter i seniorbofællesskabet. Der bygges forskellige typer og størrelser seniorboliger i bebyggelsen, hvoraf enkelte bliver handicapvenlige til fx kørestolsbrugere.

Boligerne indrettes med niveaufri adgang til alle rum på de tre etager (dvs. elevator), brede døre og uden dørtrin. De bliver gennemlyste og veldisponerede med åbne planløsninger. Uderummet bliver med en rummelig terrasse/altan til alle boliger og ikke mindst et stort grønt fællesareal, der giver mulighed for at mødes i det fri og understøtte beboernes sociale samvær med bl.a. en petanque bane, bålplads, nyttehaver mv.