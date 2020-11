Se billedserie Tenor Jonathan Koppel og pianist David Lau Magnussen er de første på scenen i Guldaldersalen, når Dansk Beethovenselskab holder stiftelseskoncert på søndag 8. november. Foto: Jan Partoft

Nyt selskab vil udbrede kendskabet til komponistens musik og liv

Roskilde - 04. november 2020

Komponisten Ludwig van Beethoven døde for 193 år siden, men interessen for hans musik og liv er stadig levende. Endda så levende, at Roskilde nu bliver base for det nydannede Det Danske Beethovenselskab.

- Beethovenselskabet var en idé, der formede sig i mit hoved i begyndelsen af året, fortæller David Lau Magnussen, der er organist i Sankt Jørgensbjerg Kirke.

- Da jeg begyndte at tale om det med min kollega Oscar Michaelsson blev vi enige om, at det var en holdbar idé. Beethovens musik er blandt andet årsagen til, at jeg selv er kommet ind i den klassiske musiks verden.

Det Danske Beethovenselskabs formål er at udbrede kendskabet til komponisten gennem koncerter og foredrag, og det skal ske i et nutidigt perspektiv.

- Selskabet skal ikke konkurrere med de udenlandske Beethovenselskaber, der findes. Det har vi ikke mulighed for, i stedet for skal vi formidle på dansk, siger David Lau Magnussen.

- Selskabet har indgået et samarbejde med Mette Gudman og Jacob Brøllund Knuth fra Guldaldersalen på Hotel Prindsen, så salen bliver vores hjemmebane.

- Et godt flygel er vigtigt, når man skal spille Beethoven, og Jacob Brøllund Knuth har været villig til at få sat Guldaldersalens Hindsberg flygel i stand til formålet, men det har desværre vist sig, at flyglet er i en stand, så det ikke kan lade sig gøre.

- Så vi har i stedet for lejet et Bechstein flygel, til vores stiftelseskoncert søndag 8. november.

Koncerten byder blandt andet på en sangcyklus, en klaversonate og klaverimprovisationer over nogle af temaer af Beethoven.

Fire om sonater

Beethovenselskabet havde oprindelig planer om en koncertrække med alle Beethovens 32 klaversonater i oktober, men på grund af corona-virussens hærgen er de blevet udskudt til april 2021.

- Vi er fire pianister, der har fordelt de 32 sonater, siger David Lau Magnusssen.

- Det er Jens Ramskov fra Sjællands Kirkemusik Skole, Lars Bisgaard fra Det kongelige danske Musikkonservatorium, Oscar Michaelsson og mig selv fra Sankt Jørgensbjerg Kirke.

Sonaterne skal opføres i salen på Konventhuset, Sankt Jørgensbjerg Sognegård og i den nye Weyse-sal på Sjællands Kirkemusik Skole.

Koncerten finder sted i Guldaldersalen på Hotel Prindsen i Algade i Roskilde på søndag 8. november klokken 15.

Beethovens sangcyklus 'An die ferne Geliebte' med tenor Jonathan Koppel og pianist David Lau Magnussen.

Klaversonate opus 78 nummer 24 'A`Thérèse' med Jens Ramskov ved flygelet.

Improvisationer over tema af Beethoven med Oscar Michaelsson ved flygelet.

Kvintet for klaver og blæsere opus 16 med Opus Zoo og David Lau Magnussen.

Billetter og yderligere oplysninger på www.ticketmaster.dk/event/abningskoncert-for-det-danske-beethoven-selskab-billetter/490815