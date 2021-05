Nyt samarbejde vil lave: Øko-center i Roskilde

Roskilde skal rumme landets førende økosystem for bæredygtige løsninger på tværs af forskellige sektorer. Derfor har CORO, Co-lab Roskilde startet et samarbejde med Energy Cluster Denmark for at få et bedre fundament til at skabe nye bæredygtige løsninger.