Skolens Venner tilbyder, at frivillige skolevenner kan hjælpe til i klasselokalerne, men understreger, at de ikke skal bruges til at spare lærerstillinger. Foto: Skolens Venner

Nyt samarbejde skal give Skolens Venner fire gange så mange frivillige

Roskilde - 12. august 2020 kl. 16:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frivilligorganisationen Skolens Venner har i dag 131 skolevenner på 45 skoler i 18 forskellige kommuner, der hjælper til i klasselokalet, så læreren får mere tid til den enkelte elev. Men i løbet af de næste tre et halvt år skal det tal stige til 520 skolevenner på 65 skoler, og antallet af lokalforeninger skal op på 10 mod de nuværende syv, så man samlet set når ud til over 12.000 børn.

Det er ambitionen for det ny partnerskab, som Skolens Venner har indgået med Egmont Fonden. Partnerskabet består ikke kun af økonomisk støtte, men også af rådgivning og sparring, da Skolens Venner bliver en del af fondens spireprogram.

Rådgivningen skal hjælpe Skolens Venner med at finde ud af, hvordan de skaffer de mange nye medlemmer, og hvordan de får organisationen til at vokse. Omvendt kan Skolens Venner gøre Egmont Fonden klogere på, hvordan en NGO kan udvikle sig.

Vigtig skolestart

Det ny partnerskab skal også ses i lyset af en undersøgelse, som Institut for Folkesundhed på SDU har udført for Egmont Fonden, der viser, at 11,6 procent af børn i indskolingen ikke trives, og det har afgørende betydning for, hvordan de klarer sig videre i livet.

- Vi er glade for at kunne støtte, at Skolens Venner kan udvikle deres kapacitet og udbrede deres frivillige aktiviteter til flere skoler. På den måde vil de kunne bidrage til, at mange flere børn i risiko for en dårlig skolestart får en god begyndelse på skolelivet, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden, i en pressemeddelelse.

Trine Ladegaard, der er sekretariatsleder i Skolens venner fortæller, at god og nærværende voksenkontakt er noget af det, der gør en stor forskel for børns trivsel i overgangen fra dagtilbud til skolelivets nye og mere krævende rammer.

- Vi ser skolevenner som et naturligt supplement til trivselsindsatsen på skoleområdet, og vi håber, vi kan være med til at skabe en langsigtet og bæredygtig tradition, hvor civilsamfundet kan komme mere i spil på skoleområdet til glæde for både elever og lærere, siger hun.

Erstatter ikke lærere

Skolens Venner er en forening af frivillige, der typisk indgår fast i en klasse to-fire timer om ugen. En skoleven erstatter ikke fagprofessionelt personale, men indgår i lærerstyrede aktiviteter som en støtte til eleverne, for eksempel ved at besvare spørgsmål, støtte læsning og opgaveløsning, trøste og lægge ører til det, eleverne er optaget af. Det betyder, at læreren får bedre tid til den enkelte elev med en skoleven i klassen.

- Skolevenner er tilstede for alle i klassen og er, i modsætningen til specialressourcer, ikke noget enkeltelever først kan visiteres til, når de virkelig har det skidt. Derfor medvirker skolevenner til et mere stabilt trivselsniveau, fordi flere elever kan få hjælp og omsorg, når de har brug for det. Alle elever i klassefællesskabet kan derfor have glæde af en skoleven og i skiftende grad nyde godt af skolevennens tilstedeværelse, siger Trine Ladegaard.

Skolens Venner blev stiftet i 2013 med ægteparret Lise og Carsten Hogstad fra Svogerslev blandt initiativtagerne. De er stadig aktive i landsbestyrelsen som henholdsvis kasserer og næstformand og er årsag til, at lokalforeningen i Roskilde er den suverænt største med 50 skolevenner fordelt på otte skoler i Roskilde Kommune.

Skolens Venner har desuden lokalafdelinger i Gentofte, Gribskov, Halsnæs, Hørsholm, Silkeborg og Hjørring. Derudover er der aktive skolevenner på skoler i København, Frederiksberg, Ballerup, Farum og Rødovre, hvor der ikke er en lokalafdeling.

