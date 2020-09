Michael Lau Bech-Hansen er ledende overlæge i Psykiatrien Øst og oplever, at der mangler viden i boligselskaberne og kommunerne om, hvad de har muligheder ifølge lovgivningen, hvis de har psykisk syge borgere, der er til gene for deres omgivelser.

Nyt samarbejde mellem politi og psykiatrien kan gøre en forskel

Ledende overlæge i Psykiatrien Øst, Michael Lau Bech-Hansen fortæller, at han for nylig har deltaget i et møde, som Roskilde Kommune havde taget initiativ til. Der var repræsentanter for boligselskaber og politiet, psykiatrien og Roskilde Kommune, blandt andet socialchefen.