Lækkerland har lært lektien: I døren hænger den sure smiley, som vidner om, at der er givet en bøde til forretningen. Foto: Steen Østbjerg

Nyt problem i slikbiks: Denne gang faldt der bøde

Indtil den 12. oktober hang der en glad smiley i Lækkerland i Stationscentret.

Siden er forretningen blevet kontrolleret to gange, hvilket har resulteret i, at karakteren er blevet dumpet først to trin og senest yderligere et trin, så der nu hænger en meget sur smiley, der vidner om, at myndighederne har udstedt en bøde.