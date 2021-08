Se billedserie Fra stort set alle boliger er der udgang til udearealerne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt plejecenter var 20 år undervejs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nyt plejecenter var 20 år undervejs

Roskilde - 20. august 2021 kl. 15:15 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

At bygge et plejecenter på Hyrdehøj har været på tapetet i årtier, men det var først i andet forsøg, at det lykkedes.

Faktisk var det hensigten i byrådet i den gamle Roskilde Kommune, at der allerede i 2005 skulle indvies et nyt plejecenter på Hyrdehøj. Den beslutning blev truffet i 2000 - som en slags plan B, for det hedeste ønske omkring årtusindskiftet var at erstatte lokalcentret i Sankt Peders Stræde med et nyt, der skulle ligge lige så centralt i byen, nemlig på p-pladsen på den anden side af Sankt Ols Stræde.

Med den rige historie, Roskilde har, kunne det imidlertid blive endog meget dyrt at stikke spaden i jorden - de arkæologiske undersøgelser kunne simpelthen risikere at koste kommunen alt for meget - og så vendte byrådet blikket mod den vestlige del af byen, hvor den ny bydel Hyrdehøj var ved at tage form, og hvor byrådet havde været forudseende nok til at lave en lokalplan, der udlagde et areal til offentlige formål som fx et plejehjem. Så i stedet for at bygge i Sankt Ols Stræde besluttede byrådet at placere det næste plejecenter på Hyrdehøj - og det skulle stå klar til indflytning i 2005.

Ny standard

Beslutningen holdt dog ikke længe, for ventelisten til plejeboliger bare voksede og voksede, og de 48 plejeboliger, plejecentret skulle rumme - samme størrelse som det dengang nye Plejecenter Sankt Jørgensbjerg - battede ikke tilstrækkeligt. Det skulle være dobbelt så stort, og med øget volumen fulgte andre fordele på snart sagt alle områder. Plejecentre med 100 pladser var blevet den nye standard. Men der var ikke ubegrænset plads til rådighed, så hvis det skulle ske på Hyrdehøj, skulle der bygges i højden, og det var der ikke stemning for. Derfor sadlede byrådet om i 2002 og valgte Kristiansminde, hvor der var rigelig med plads til at anlægge et plejecenter med 100 plejeboliger i ét plan. Ændringen i planerne kostede endda ingen forsinkelse. Plejecenter Kristiansminde blev taget i brug i 2005.

Næste er i pipelilne

Da Plejecenter Trekroner, som også har 100 pladser, skulle bygges, var Møllehusvej inde i billedet som en anden mulig placering. Også dér blev albuerummet afgørende for den endelige placering, og den centralt beliggende grund, hvor et plejehjem med 48 pladser kunne være opført som nabo til Kildegården, er nu solgt og ved at blive udviklet til boliger. Plejecenter Trekroner blev indviet i 2012.

At Hyrdehøj er et god sted til et plejehjem, holdt byrådet dog fast i. En ny lokalplan, der efterlod mere plads til formålet, blev vedtaget i 2016, og de første beboere flyttede ind i november 2020.

Næste nye plejecenter er allerede så småt i støbeskeen. Det kommer til at skyde op på Astersvej, hvor det kommer til at indgå i en større sammenhængende plan om et kvartersløft.