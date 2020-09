Nyt plejecenter til tiden og med smæk på farverne

Der er et element af H.C. Andersen over det ny plejecenter på Hyrdehøj, som har gået så grueligt meget igennem, men som nu alligevel ser ud til at vokse sig stort og smukt.

I første omgang - for snart 20 år siden droppede byrådet at bygge et plejecenter på netop dét sted. I stedet foretrak man at bygge et plejecentret på den anden side af Holbækvej, i Kristiansminde. 18 år senere - en frostkold og blæsende fredag - blev der ikke desto mindre taget første spadestik til plejecentret bag Hyrdehøj Center, men vejen til et færdigt byggeri har ikke været uden bump. Først kom coronaen, og så gik entreprenøren Anker Hansen & Co. A/S konkurs midt i det hele.