Med den ny samarbejdsaftale kommer Hospice Sjælland til at dele sine erfaringer med ansatte i Roskilde Kommune, så overgangen mellem hospice og plejehjem bliver lettere.

Send til din ven. X Artiklen: Nyt plejecenter får hospicepladser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt plejecenter får hospicepladser

Roskilde - 07. juli 2020 kl. 15:49 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt samarbejde mellem Hospice Sjælland og Roskilde Kommune giver bedre forhold for døende. Hospice Sjælland vil således være med til at opkvalificere kommunalt ansat plejepersonale, lige som Roskilde Kommune opretter fire pladser til døende på det ny Hyrdehøj Plejecenter.

Læs også: Patienter forlader hospicer i live

Aftalen om at samarbejde er kommet i stand på Hospice Sjællands initiativ, hvis formand Niels Henning Johansen er begejstret for den forbedring af servicen over for døende og deres pårørende, der er udsigt til nu.

- Når vi tog initiativet, var det, fordi vi syntes, der var et behov. Når vi sender en smertebehandlet patient, som har fået det bedre, hjem, ser vi tit, at der mangler hjælpemidler i den private bolig, og så syntes vi, det ville være smart, hvis de kunne komme et sted hen, hvor hjælpemidlerne var, og hvor hvor vores sygeplejersker stadig havde kontakt med dem - også af hensyn til de pårørende, der ikke har mulighed for at være på 24-7. Og den idé bakkede Roskilde Kommune heldigvis op om, siger Niels Henning Johansen.

Deler erfaring

Samarbejdet har to overordnede mål. Dels skal samarbejdet omkring de palliative borgere i Roskilde Kommune styrkes, og dels skal vi fagligheden for de medarbejdere i Roskilde Kommune, som arbejder med de døende borgere, styrkes. Den kompetenceudvikling står Hospice Sjælland for.

- De læger, der yder palliativ behandling, er speciallæger, og de er dygtige, men der er bare ikke ret mange, der er det endnu. Så den erfaring, vi har hos os, vil vi meget gerne dele med vores samarbejdspartnere. Og det har Roskilde Kommune taget imod med stor velvilje. Det synes vi er fantastisk, og jeg mener, det her er en model, der kan bruges mange andre steder i landet, siger Niels Henning Johansen.

Borgere med behov for palliativ hjælp veksler ofte mellem at være på hospice og være derhjemme. Det nye samarbejde skulle gerne betyde, at borgerne og de pårørende oplever mere sammenhæng og glidende overgange mellem opholdet på hospice og opholdet på en kommunal palliativ plads.

- Jeg blev rigtig glad for den henvendelse fra Hospice Sjælland, for selvfølgelig skal vi gøre vores yderste for, at overgangen mellem ophold forskellige steder bliver så nænsom for borgeren som muligt. Vi har fået lavet en god aftale, som jeg er sikker på, at både borgere og medarbejdere får stor glæde af, siger Morten Gjerskov (S), som er formand for kommunens sundheds- og omsorgsudvalg.