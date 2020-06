Christian Skov Arendorf holder faklen højt i Danmarks Vision, selv om partiet har haft svært ved at komme til orde i en tid, hvor alt har handlet om corona. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Nyt parti melder sig klar til kommunalvalget

Med mindre end halvandet år til næste kommunalvalg har et nyt parti meldt sig på stemmesedlen. Og »nyt« skal tages helt bogstaveligt, eftersom der er tale om det liberale parti Danmarks Vision, som blev lanceret i februar af udbrydere fra Venstre.

Blandt stifterne af partiet er Christian Skov Arendorf, Vindinge, som ved kommunalvalget i 2017 stillede op for Venstre, og han - og sandsynligvis andre - stiller op for at blive valgt til byrådet.