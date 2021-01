Christian Arendorf var medstifter af Danmarks Vision, men han og de to andre DV-kandidater stiller nu op for Liberal Alliance. DV fastholder dog, at lokalafdelingen i Roskilde ikke er nedlagt, omend medlemstallet aktuelt er nul. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Nyt parti holder fast i lokalafdeling

Det meddeler styregruppen i det unge borgerlige parti i en mail til DAGBLADET, som i mandags omtalte, at tre kandidater, der var på DV's liste til kommunalvalget til november, havde forladt partiet for i stedet at stille op for Liberal Alliance.

Et af styregruppens tre medlemmer er Marianne Aagaard, som håber, at det vil lykkes at få en lokalafdeling op at stå med nye kræfter.

- Vi er superkede af at sige farvel til de tre, der skulle have været vores kandidater. Det er rigtigt, at de tre lukkede det, de ville have lavet, men det er ikke Danmarks Visions lokalafdeling, der lukker. Vi er et landsdækkende parti, og vi arbejder videre. Vi prøver at få lokalafdelinger op at stå over hele landet, og i Roskilde skal vi have fat i nogle nye folk, siger Marianne Aagaard.