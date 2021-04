Forlægger Brian Christensen sammen med lederen af bogafdelingen i Flensborgs Boghandel, Daniel Fejerskov.

Nyt oplag af Fangs sidste bog

Roskilde - 08. april 2021

Lokalhistoriker Lotte Fang døde 22. oktober 2020, og bogen 'Roskildes Guldalder - 1800-tallet' blev hendes sidste. Nu er den udkommet i 2. oplag til stor glæde for den lokale boghandler.

I 1800-tallets Roskilde kunne man på gaden støde ind i personligheder som H. C. Andersen, Holger Drachmann og Agnes Henningsen. Jeppe Aakjær, L. A. Ring og Gustav Wied, De havde alle deres gang i byen, hvor de blev fortryllet af byen, fjorden og naturen.

I 'Roskilde Guldalder' fortæller lokalhistoriker og forfatter Lotte Fang om 12 personligheder, som alle blev inspireret af domkirkebyen. Det kan ses på deres malerier og i deres fortællinger, romaner, skuespil og digte. I værker, som i dag nyder højeste nationale status og som er opbevaret på de fineste institutioner herhjemme.

Bogen 'Roskildes Guldalder' udkom den 29. november 2018 på Lotte Fangs 78 års fødselsdag, efter at den vellidte lokalhistoriker var død kort tid forinden. I løbet af kort tid blev bogen udsolgt fra forlaget.

En donation på 10.000 kr. fra Weyse Fonden skød dog gang i et genoptryk, Fonden var begejstret for Fangs skildring af komponisten C.E.F. Weyse, som var en flittig gæst hos domprovstefamilien Hertz. Her fik Weyse inspirationen og lavede melodierne til nogle af B. S. Ingemanns mest kendte salmer salmer.

En vigtig historie

Med støtte fra Weyse Fonden har Forlaget Brian Christensen nu fået trykt 2. oplag af 'Roskilde Guldalder - 1800-tallet', og det glæder den lokale boghandel på Stændertorvet.

- I Flensborg Bog & idé er vi meget glade for nyheden om, at 'Roskildes Guldalder' nu udkommer i 2. oplag.

- Der er en stor interesse for Roskildes historie, og dette værk belyser en del, som der ikke er så mange andre udgivelser om. Bogen kan findes i butikkens lokalhistorieafdeling, sammen med et udvalg af andre udgivelser om Roskilde, fortæller Daniel Fejerskov, leder af bogafdelingen.

Forlægger Brian Christensen er naturligvis også glad for genudgivelsen:

- Lotte Fang var byens historiker og en kapacitet uden lige. Hun nåede at få udgivet næsten 40 bøger, skrifter og hæfter om Roskildes institutioner og lokalhistorie. Det klarede hun på trods af ordblindhed og et svagt syn.

- Stædigt og nysgerrigt har hun har søgt i arkiver for at finde svar på, hvad vores by og borgere har sat sig af fodspor, f.eks. med de 12 personligheder i denne bog.

- Fang nåede at sætte et imponerende aftryk med sin formidling af den lokale historie på hendes altid velbesøgte byvandringer, men også med hendes historieskrivning. Derfor er det også en fornøjelse, at kunne genudgive en bog, som hun længe havde drømt om at få skrevet, lavet og udgivet, siger Brian Christensen.

12 personligheder De 12 personligheder i Roskilde Guldalder er følgende:

Komponist C.E.F. Weyse.

Domorganist, komponist og maler Hans Matthison-Hansen.

Digter og forfatter H.C. Andersen.

Maler Wilhelm Marstrand.

Komponist J. P. E. Hartmann.

Marinemaler Vilhelm Melbye.

Digter Aage MatthisonHansen.

Digter og maler Holger Drachmann.

Forfatter Agnes Henningsen.

Digter og forfatter Jeppe Aakjær.

Maler L. A. Ring.

Forfatter Gustav Wied.