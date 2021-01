I den nye plan for Roskilde Idrætspark starter man med at modernisere omklædnings-faciliteterne og den eksisterende tribune. (Arkivfoto:

Nyt oplæg på vej: Et stadion i etaper

Et nyt oplæg er på vej, hvorefter Roskilde skal opføre et kommende mindre og moderniseret stadion ved Rådmandshaven i flere etaper og anvende dele af den nuværende idrætspark undervejs.

I øjeblikket spiller Roskildes to bedste fodboldhold - FC Roskilde og Roskilde KFUM - kun i 2. Division Øst, som kun er tredjebedste række. Derfor vurderes sådan en løsning rigeligt at kunne dække behovet i de kommende år.

En alternativ mulighed for at flytte stadion op ved siden af Møllehusvej, nærmere Roskilde-hallerne, er samtidig blevet undersøgt.

Denne placering vil dog blive betydeligt dyrere. Bl.a. fordi de to nuværende kunststofbaner, som Festivalen har været med til at betale, dermed skal lukkes og anlægges et andet sted. Desuden vil det betyde, at der skal laves helt nyt lysanlæg med bedre elektriske installationer.