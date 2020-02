Vejdirektoratet har renoveret lyskrydset ved Gundsømagle og sat et radarsystem op, som skulle få afviklet trafikken mere optimalt i krydset. Foto: Lars Kimer

Artiklen: Nyt om overbelastet kryds: Radarer skal få trafikken til at glide

I sidste uge måtte Vejdirektoratet lukke for lyskrydset på hovedvej A6/Frederiksborgvej ind til Gundsømagle. Der skulle lægges sidste hånd på en opgradering af teknikken i krydset.

- Der er til tider flere biler omkring krydset, end kryds og vej har kapacitet til. Med radarsystemet håber vi at kunne styre kapaciteten i krydset mest optimalt, for vi har godt set de køer, som nærmest dagligt opstår fra Jyllinge og ned mod krydset og også om eftermiddagen i nordlig retning, siger hun.

Radarer har til formål at tælle trafikanterne i krydset, og disse tælledata bruges udelukkende til optimering og fordeling af grøn- tiderne i krydset. Radarerne kan ikke bruges til overvågning, og de registrerede tælledata gemmes ikke.

Det er Vejdirektoratets forventning, at opsætning af radarerne vil give en mere stabil trafikstyring, som vil forbedre trafikafviklingen og reducere ventetiderne i signalanlægget.

- Radarsystemet gør, at vi hele tiden kan fordele grøntiden mest optimalt, og det håber vi så, at vi og bilisterne kan se, når trafikken er mest massiv, siger hun.

Ifølge Nicoline Mia Varberg er næste skridt for at komme køerne i krydset til livs at lægge mere asfalt.