Se billedserie Kunstneren THE ZINKER er også med i det nye nummer af erhvervsmagasinet. Foto: Lindskov

Nyt magasin fortæller om Roskildes gode erhvervs-historier

Roskilde - 24. januar 2021 kl. 05:20

Roskilde er fyldt med gode erhvervs-historier fra sine 4.500 virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner. Det gælder bare om at finde og fortælle dem.

Sådan er udgangspunktet for erhvervsmagasin Business Roskilde, hvis femte nummer for kort tid siden er udkommet.

I denne udgave fortælles om bl.a. motorcykelforhandleren Cap's Harley Davidson, IT-sikkerhedsvirksomheden Coromatic, kunstneren The Zinker og erhvervsakademiet Zealand.

Erhvervsmagasinet blev startet af Carsten Sivertsen, ejer af PR Konsortiet og tidligere redaktør hos Dagbladet Roskilde, der døde i 2017. Siden er det nu videreført af nye ejere.

Hvert nummer udgives i samarbejde med en fast partner, og det er denne gang Erhvervsforum Roskilde.

- På den måde får vi et godt engagement og tager afsæt i de vidt forskellige virksomheder og profiler, der gør Roskilde unik. Dette fællesskab skaber samtidig grundlaget for at finansiere vores lokalsamfund, siger redaktør Catrine Eisenreich fra PR Konsortiet ApS.

Op med humøret

I det nye nummer har Erhvervsforum derfor bidraget med indspil og idéer - samt nok så vigtigt forestået salget af annoncer, der finansierer magasinet.

- På grund af corona er verden ganske anderledes. Alligevel sætter vi i denne udgave fokus på det internationale set fra Roskildes perspektiv.

- Roskilde spiller en vigtig rolle i den store verden ikke mindst via vores eksportvirksomheder og berømte turistattraktioner, der både er med til at skabe arbejdspladser og til at sætte Danmark på verdenskortet, forklarer direktør Martin Sattrup Christensen fra Erhvervsforum Roskilde.

- Trods Covid-19 klarer hovedparten af Roskildes virksomheder sig godt og beskæftigelsen er rekordhøj. Midt i en tid, hvor manges humør og forretning er påvirket af en delvis nedlukning af samfundet, er vi derfor glade for at kunne bidrage til at formidle en række positive erhvervshistorier, for det trænger vi til, understreger Martin Sattrup Christensen.

Magasinet udleveres hos Erhvervsforum Roskilde, i Roskilde Kommunes erhvervsafdeling og ligger på udvalgte steder som turistkontoret, bibliotekerne og i en række virksomheder. Man kan også læse det online på: https://issuu.com/pr-konsortiet/docs/business_roskilde__5_6618b1cf0f4a38.