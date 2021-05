Nyt madmarked på vej

Se billedserie Arrangørerne bag RO:MARKED ønsker at give de lokale råvarer og producenter bag mere lokal opmærksomhed. Foto: Agnete Vistar

Roskilde - 19. maj 2021 kl. 15:25 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

En succes har avlet en ny succes, hvis man spørger Erhvervsforum Roskilde. De har i hvert fald har tænkt nyt og udviklet RO:MARKED som en pendant til RO:KOST. Det fortæller Tina Testrup, som er projekt- og administrationschef hos RO:MARKED.

- Det er vores klare overbevisning, at folk er meget interesserede i hele den her jord til bord-tankegang. Det har vi allerede oplevet med RO:KOST. Med RO:MARKED ønsker at vi sætte fokus på de lokale rådvareproducenter og det skatkammer af lækre råvarer, som Roskilde-området bugner med, siger hun.

RO:MARKED er et madmarked, som skal gøre det muligt for borgere og gæster i Roskilde at møde de lokale råvareproducenter og få mulighed for at købe og smage på varerne.

Tre ben Den vindende opskrift er trefoldig. Det første ben er, at gæsterne skal blive bekendt med de lokale råvarer og producenterne bag. Det skulle gerne munde i, at folk handler mere lokalt.

Det andet ben fokuserer på bæredygtighed og klima. Målet er at give folk et indblik i, hvordan man kan passe på klimaet gennem sine fødevarer.

Det sidste ben er at forene de lokale råvarer og lokalproducenterne med køkkenchefer og kokke på restauranter i nærmiljøet med henblik på fremtidige samarbejder.

Helt tæt på råvarerne Mange kan sikkert nikke genkendende til, at man ofte smider et par æbler, gulerødder eller kartofler ud, hvis de er lidt stødt eller blevet bløde, men det er den tankegang, som rådvareproducenterne og stadeholderne blandt andet skal forsøge at afhjælpe.

De skal skabe inspiration og bedre udnyttelse af råvarerne, som skal føre til at mindske madspild og samtidig synergi og lokalt kendskab på tværs.

- Det er vores erfaring fra torvedagene, at folk er rigtig interesserede i at tale med de lokale producenter og få historien bag deres produkter, samt få gode idéer med hjem til madlavningen. Vi har også tidligere oplevet, at børn, som ikke kunne lide æbler, pludselig godt kunne alligevel, fordi de kom direkte fra producenten og ikke havde ligget flere dage i et supermarked, forklarer Tina Testrup.

Det nye madmarked vil desuden også lade børnene komme med i køkkenet og arbejder ud fra en smag, føle, lytte og se tilgang, som skal være med til at vække madfølelserne og madinteresse hos de yngre generationer.

Tradition på sigt Det første RO:MARKED foregår i weekenden den 4.-5. september, hvor svampene, nødder, kål og frugter er i sæson, men sæsonens grønt varierer efter årstiden. Det har de også bemærket hos RO:MARKED, hvor spændvidden i forhold til datoerne også har opmærksomhed.

- Det er klart, at vi tænker over, om vi skal køre fire eller fem RO:MARKEDer, som er årstidsbestemt. Lige nu starter vi i september, men jeg vil ikke afvise, at vi ligger det i maj, juni eller juli næste år. Der er jo mange gode producenter og råvarer uanset årstiderne, siger Tina Testrup.

Det er gratis at deltage, og forventningen fra arrangørerne er, at der kommer 2-3000 mennesker.