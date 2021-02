Lydværket kan opleves i Raadhuskælderens have i Roskilde i fem dage fra den 22. februar. Foto: PR

Nyt lydværk: - Egoistisk set så har corona været fantastisk

Roskilde - 18. februar 2021 kl. 11:04 Af Heidi Engelund Kontakt redaktionen

»Jeg gik fra min kæreste på grund af corona.« »Det har været hårdt.« »Egoistisk set så har corona været fantastisk.«

Sætningerne er brudstykker af samtaler fra private menneskers inderste tanker om, hvad der skete i hovedet på dem, da corona-nedlukningen kom i 2020. I alt blev der optaget fem corona-reflektioner fra april til november sidste år.

Samtalerne er blevet til et lydværk med kæmpestore illustrationer tilsat hverdagens lyde af fuglekvidder og hverdagslarm, der snart kan opleves på betryggende coronasikret facon ude i det fri.

Kryber op på tre vægge Lydværket er blevet »født« i et kreativt kontorfællesskab på 2. sal i Byens hus i Roskilde hos Ti Fugle på Taget med tegner og forfatter Jakob Fälling i tæt samarbejde med lydkunstnerne Bobby Hess og Ole Samsøe.

- Ideen opstod, da vi sad et par venner under den første nedlukning og syntes, det var godt at snakke med andre og få vendt de følelser og reflektioner, vi havde, forklarer Jakob Fälling, der snart kan præsentere det færdige resultat af lydværket med de gigantiske illustrationer, når det kryber op på tre vægge i haven ved Raadhuskælderen på Fondens Bro 3 i Roskilde.

Tilfældige borgere De samme tanker og følelser gik igen og igen, da Jakob Fälling begyndte at spørge 40 tilfældige personer fra Roskilde om deres opfattelse af coronanedlukningen i 2020.

- Vi fandt personerne gennem Facebook og vores netværk, så det har både været borgmester Tomas Breddam og en ung fyr fra Somalia, der har været med. Det har ikke været en stor sociologisk undersøgelse, men det har været et kæmpe arbejde, smiler han.

Samtalerne foregik i bobler med maks. 10 personer ad gangen for at overholde coronarestriktionerne.

- Vi arrangerede samtaler i Den Gamle byrådssal med 8-10 personer i cirkler, hvor de skulle fortælle, hvad de havde af oplevelser under coronaen. Det indtryk vi fik var, at folk er gode til at bruge corona til noget positivt. Folk beskrev i samtalerne, at der er blevet plads til mere ro og mindre stress. Folk havde et behov for at bearbejde coronaen og høre, at corona er ved at være overstået, forklarer han.

Tegnede på livet løs Jakob Fälling var ikke kun en af de lyttende ører ved samtalerne, han tegnede også på livet løs de mange ansigter, der fortalte.

- Jeg tegnede folk undervejs i samtalerne, så det er blevet til 200 tegninger. Når lydværket vises, har vi tre projektører i gang på tre vægge, så det bliver helt syret at se animationerne på væggene, siger han.

Det er ikke kun i Roskilde og resten af kongeriget, der er blevet ramt af den underlige coronafølelse, som hele kloden er blevet invaderet af.

- Det er jo ikke kun os her, der er påvirket af coronaen, det er hele verden, der har den samme fornemmelse. Vi har aldrig oplevet noget lignende. Det tætteste på den følelse var måske 11. september i 2001, så nu skal det ud i byrummet, så alle kan se det, siger Jakob Fälling.

Jakob Fälling har tegnet 200 tegninger undervejs i samtalerne. Foto: PR

Lyd fra Superliga-kamp Brudstykker fra samtalerne kommer ikke til at svæve alene i den mørke aften.

- Lydkunstneren Bobby Salomon Hess spillede lyde af tilskuerlarm fra en Superliga-kamp og andre lyde ind over samtalerne, der viser, hvad det er, vi går og savner, indtil der bliver åbnet op igen. Han optog alle samtalerne, så vi har fået et vildt materiale, forklarer Jakob Fälling, der næsten ikke kan vente på, at lydværket får premiere mandag den 22. februar klokken 17.30 med de gigantiske illustrationer fra hans egen hånd.

Støttet af kulturpenge Projektet er blevet støttet af Kulturministeriet fra puljen kultur under corona, og installationen har været i de erfarne hænder hos lydkunstneren Ole Samsøe, der har arbejdet med visuel kommunikation i hele verden i over 20 år.

Kig forbi og få en skæg oplevelse for øjne og ører, når mørket falder på i dagene den 22.-26. februar klokken 17.30-21 i Restaurant Raadhuskælderens have.

Der er gratis adgang for fem personer ad gangen for at overholde forsamlingsforbuddet, og man går ind gennem en låge og ud gennem en anden, så det er ekstra coronasikret.

