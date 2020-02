Nyt liv til droppede seniorboliger - delvist på privat grund

Det oprindelige projekt størstedelen af matriklen på hjørnet af Fiskervejen og Baunehøjvej. Her var det hensigten at bygge senioregnede boliger i et tæt-lavt byggeri. Men projektet blev indhentet af fortiden, bogstaveligt talt, for i Ny Højagergårds parklignende have ligger en Ny Højagergård Galleri, som er en reminiscens af Tune-stillingen. Galleriet er registreret som fortidsminde, og omkring fortidsminder er der en beskyttelseszone med en radius på 100 meter. Inden for dén grænse må der ikke bygges, og selv om kommunen fandt de bedste argumenter frem og i det hele taget gjorde, hvad den kunne for at overbevise den statslige myndighed, stod styrelsen fast på, at der ikke kunne dispenseres fra beskyttelseslinjen.

Efter at Miljøstyrelsen sagde nej til, at der skulle bygges boliger på Ny Højagergård i Veddelev, er Roskilde kommune nu indstillet på, at hele byggeprojektet flyttes nordpå.

