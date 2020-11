Se billedserie Katarina Hejrskov foran bogtrykkeriet, der i sin tid blev drevet af både hendes oldefar og farfar. Foto: Kenn Thomsen

Nyt liv hos den gamle bogtrykker - fjerde generation er rykket ind

15. november 2020

I en af Roskildes små hyggelige gader Karen Olsdatter Stræde, der stadig er præget af mindre byhuse og familie-virksomheder med både boliger og værksted, ligger et hus med skiltet Felix Møllers Bogtrykkeri.

En gang var her stor travlhed med at opsætte bogstaver i bly og lave tryksager samt en avis til Hornsherred, men i de sidste mange har huset været temmelig stille. Nu har det imidlertid fået nyt liv, efter at fjerde generation i den gamle virksomhed er rykket ind med familier og firmaer.

Den 31-årige Katarina Hejrskov, der er uddannet jurist i New Zealand, driver en mæglings-virksomhed til at bilægge stridigheder mellem personer og firmaer. Imens har hendes bror samtidig videreført faderens software-firma i samme hus.

De to søskende kom hjem til Danmark tidligere på året, efter 16 år i New Zealand, fordi deres far pludselig døde af kræft i en alder af kun 49 år. Derfor fik de lyst til at starte på en ny i det gamle land.

Mange gode minde

- For mig har det været fantastisk at komme tilbage til dette hus, der rummer så mange gode minder for mig, fortælle Katarina Hejrskov.

- Da jeg var stor pige, boede jeg med mine forældre i Slangerup og gik i skole på Skt. Josef her i byen. Så kom jeg for tidligt med bussen og gik ned til min farfar her i bogtrykkeriet, hvor jeg lagde mig under hans skrivebord og fik en lille lur.

- Jeg drømte om alle de gode ting, jeg ville udrette, f.eks. ved at blive forfatter. Nu er det gået lidt anderledes, men jeg er tilbage igen og nyder i den grad livet i Roskilde, fortæller hun.

Rare mennesker

Katarina synes folk i domkirkebyen er mere flinke, end hun husker fra tiden før turen til New Zealand.

- Roskildenserne er rare mennesker, der hilser på hinanden og opfører sig hensynsfuldt. Man mærker også, at mange af dem er meget glade for deres by og gerne vil udrette noget for den.

- Her i gaden har vi en dejlig genbo i guldsmed Henrik Enig, og vi hjælper hinanden ved at holde øje med, at alt går rigtigt til.

- Jeg har det også fint med folkene hos Restaurant Mumm, fiskehandler Kubert og mange andre.

- Når jeg cykler rundt på brostenene i byens gader mellem de gamle huse, så er det faktisk lidt af en drøm, der nu er blevet virkelig for mig.

Eftertanke i kirken

Ideen til at stille op ved valget til Domsognets Menighedsråd fik Katarina af sin veninde, præsten Sara Krøger, og hun blev også valgt ved det store møde i domkirken.

- Tanken, om at Guds Kærlighed er for os alle, har hjulpet mig i den svære tid efter min fars død, som vendte op og ned på mit liv. Når jeg kommer forbi domkirken, går jeg af og til ind og sætter mig. Det giver tid til eftertanke forklarer hun.

Katarina Hejrskov glæder sig nu til at komme i gang med sin nye opgave som medlem af Domsognets Menighedsråd.

- Jeg vil gerne arbejde med børn og unge eller noget, hvor man kan sørge for, at nye grupper også finder vej ind i kirken, fortæller hun.

tk Blå bog

Navn: Katarina Hejrskov

Født: 1989 i Trørød

Faderen havde et software-firma og moderen var sygeplejerske

Senere flyttede familien til Slangerup, og Katarina gik på Sankt Josef Skole.

Da hun var 14 flyttede hun med forældrene til New Zeeland.

Uddannet jurist fra universitetet i Auckland på Nordøen.

Vendte sammen med sin mand Antoni tilbage til Roskilde i foråret 2020.

Købte sammen med sin bror bedstefaderens hus i Karen Olsdatter Stræde 6.

Katarine driver en mæglings-virksomhed, der bilægger strid både mellem private og firmaer.

I efteråret 2020 blev Katarina Hejrskov valgt som medlem af Domsognets Menighedsråd.

Bogtrykkeriet

Huset i Karen Olsdatterstræde 6 blev opført af bogtrykker Felix Møller lidt før århundredskiftet.

Senere blev virksomheden overtaget af nevøen Svend Pedersen og derefter af dennes søn Bo.

De var henholdsvis oldefar og farfar til Katarina.

Da bogtrykkeriet var i fuld sving, var der ansat op til 10 mennesker.

Herfra blev der udgivet mange forskellige tryksager og en avis for Hornsherred-området.

Katarinas far Mads har aldrig drevet virksomheden, og bedstefaderen stoppede produktionen for nogle år siden.