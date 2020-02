Nyt liberalt parti skal bygges op fra Roskilde

Christian Arendorf Skov, Vindinge, som har været suppleant for Venstres byrådsgruppe over to valgperioder, har sammen med tre andre Venstre-udbrydere stiftet partiet Danmarks Vision. Gennem de sidste tre måneder har han været dybt involveret i at udvikle det ny partis politik, og han er den ene af partiets to talsmænd.