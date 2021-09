Jyllinges nye kulturhus og café Fjordglimt åbner uden den store kassebeholdning. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt kulturhus presses af lav kassebeholdning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt kulturhus presses af lav kassebeholdning

Roskilde - 03. september 2021 kl. 13:35 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Det var en festdag, og der var sort af mennesker - et godt gæt lyder på, at ikke under 250 mennesker var forbi til indvielsen af Jyllinges nye kulturhus og café Fjordglimt. Men selv om der blev festet, så lod både kasserer Frank Hammer og formand Ole Hannecke det tydeligt skinne igennem i deres taler, at kulturhuset lægger ud med at være presset på likviditeten.

- Rundt regnet 100.000 kroner står vi og mangler. Vi har en skydedør, vi ikke kan købe og sætte ind. Den skal nok komme, men hvad værre er, så presser det os i forhold til at starte op, siger formand Ole Hannecke.

Som forening kan Fjordglimt ikke bare få sig en kassekredit, og det betyder, at lige nu mangler startkapitalen til at få rigtig gang i cafédriften.

- Det er fakta. Det betyder, at vi ikke kan købe det ind, vi gerne vil for at kunne sælge noget og tjene nogle penge. Det er lidt en dum cirkel, for vi har frivillige til overflod, som gerne vil hjælpe os med at få godt gang i caféen siger Ole Hannecke.

Derfor vil brugere af caféen til at begynde med opleve et mindre udvalg end normalt.

- Det er konsekvensen, mens vi arbejder på at få noget mere kapital op at stå. Og så håber vi, at folk vil blive ved med at komme i caféen, så de også får oplevet os, når vi er oppe i fulde omdrejninger. Men lige nu håber vi bare på, at byen bakker os op, så vi kan komme over dette midlertidige problem, siger Ole Hannecke.

Det nye kulturhus og café har i øvrigt rummet mange ting, før det nu bliver kulturhuset Fjordglimt. Det har været brugs, Fjordmuseet, forsamlingshus, badmintonbane - i øvrigt med samme lofthøjde som nu, og jernstiverne spillede man også rundt om. Og så har stedet faktisk også huset en børnehave, som havde navnet Fjordglimt.